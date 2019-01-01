شاهد.. لاعب إسرائيلي يحتفل بإحرازه هدفًا بالسجود

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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب مؤنس دبور، مهاجم منتخب الكيان الصهيوني أثناء سجوده بعد إحرازه هدفًا، وذلك على هامش مشاركته مع منتخب بلاده أمام النمسا، في تصفيات بطولة كأس أوروبا «يورو 2020».
وانتهت المواجهة بين المنتخبين والنمسا في تصفيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بفوز أبناء صهيون برباعية أحرز منهم المهاجم عيران زهافي 3 أهداف في سامي عوفر بحيفا، فيما قام مؤنس دبور بإحراز الهدف الرابع.
فيما أحرز المنتخب النمساوي هدفين كان أولهما للاعب ماركو أرناوتوفيتش وثانيهما لللاعب أرناوتوفيتش لختم اللقاء بهدف شخصي ثاني له ولمنتخب بلاده.
ونجح الكيان الصهيوني في رفع رصيده مع المدرب النمساوي أندرياس هيرتسوج إلى أربع نقاط من مباراتين، بفضل فوز وتعادل.