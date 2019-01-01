أردوغان ينشر فيديو قصته من بائع سميت إلى رئيس.. ويعلق عليها

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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” تعليقا على قصة حياته قبل أن يصبح رئيسا، مشيرا إلى أنه كان مجرد فتى يبيع السميت “الكعك” في شوارع إسطنبول.
وكتب أردوغان : “من يحكم تركيا اليوم، كان في يوم من الأيام بائع سميت متجولا في شوارع إسطنبول، يحمل حلما بأن يخدم وطنه”.
وكان أردوغان قال هذه الجملة أيضا في خطابه يوم أمس الاثنين، قبيل انتخابات البلدية التي من المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري.
ونشر أردوغان فيديو قصيرا يصور حياته، وكيف كان يبيع السميت وظهرت في الفيديو لافتة “فرن قاسم باشا”، الذي كان يعمل معه.
ويظهر الرئيس التركي في الفيديو أيام صغره، وهو يحاول جمع المال من قوت يومه، حتى يشتري كتابا بثمانية مجلدات، واستطاع أخيرا شراءه.