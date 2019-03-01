اعلامي يقبل بنهم يد أمير سعودي و يشعل جدلا

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نشر الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقبل يد الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك فهد، ويتغزل به.
وقبل أن يمسك بيده ويقبلها عدة مرات، قال الفريان: “سمو الأمير شوفتك عيد يشهد الله”، ليرد عليه الأمير ابن فهد: “الله يحيك يابن فريّان ويبارك فيك، ترا علومك غانمة من مبطي (منذ زمن)، وأنا اشهد إنه أخوي فيصل الله يرحمه، وأخوي سلطان يحبونك”.
وانتقد مغردون سعوديون الفيديو، حيث قالوا إن الفريان، المعروف بنشر صوره إلى جانب المشاهير، أساء لنفسه عبر هذا الفيديو، معتبرين إنه لا يوجد مبرر لشخص شارف على الستين، لتقبيل يد شخص يصغره بنحو 15 سنة بهذه الطريقة “المهينة”.
كما شبه ناشطون الفريان، بقيام الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، بتقبيل حذاء افتراضي لمحمد بن زايد.