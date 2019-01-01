حليمة بولند تغضب مذيعات “كلام نواعم بدلعها المبالغ- فيديو ما حقيقة استقالة رئيس المخابرات الجزائري؟ «الجـيش» يعلن نتائج أشرس معاركه التي خاضها اليوم ضد «الحوثيين» اللجنة العليا للانتخابات ترفض مساع الحوثيين لاجراء انتخابات برلمانية في ”صنعاء“ هجوم حوثي جديد يستهدف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة «الوزير عطـية»: الحوثي لن يحكم اليمن ولو تخلى العالم كله عن اليمنيين إصلاح «تعـز»يتحدث عن حملات خطيرة وممنهجة ضده ويصدر بلاغ صحفي هام- نص البلاغ قيادي سلفي جنوبي بارز يفصح ”الإمارات“ ويوجه رسالة عاجلة لأبناء ”تعز“ الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية جديدة .. جديدة محمد بن زايد يصدر عدة قرارات
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً واسعاً بسبب تصريحاتها وطريقة كلامها ودلعها المتصنع خلال مشاركتها في برنامج “كلام نواعم”، حيث تحدثت عن ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية وعن الإثارة والضجة التي تحاك حولها وأيضاً عن حالتها العاطفية.
وأكدت بولند أنها مصدر جدل للناس دون أن تقصد أو تتصنع ذلك، الأمر الذي استغربته مذيعات البرنامج، متسائلين عن السبب، فردّت بولند بصوتها المتصنع “أنا لو عطست أحدث جدلاً”، وقامت بتمثيل انها تعطس، الأمر الذي أثار استغراب مهيرة عبد العزيز التي سألتها عن تعريفها للإثارة بعد إصرارها على أن حركاتها ليست إلا دلع، لترد عليها “الاثارة هي حليمة”، فرد عليها المذيعات بأنها تناقض نفسها وقالت إحداهن “جيبولي دوا الضغط”، في إشارة إلى أنها لم تعد تحتمل.
ورفضت بولند الحديث عن حياتها الشخصية أو الإعلان عن موعد زواجها من والد ابنتيها مريم وكاميليا بعد أن عادت له مجدداً قبل أشهر فور انفصالها عن زوجها السابق المحامي عبد الرازق العنزي، حيث لم يستمر زواجهما سوى أشهر قليلة.