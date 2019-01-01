حليمة بولند تغضب مذيعات “كلام نواعم بدلعها المبالغ- فيديو

الأربعاء 27 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً واسعاً بسبب تصريحاتها وطريقة كلامها ودلعها المتصنع خلال مشاركتها في برنامج “كلام نواعم”، حيث تحدثت عن ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية وعن الإثارة والضجة التي تحاك حولها وأيضاً عن حالتها العاطفية.

وأكدت بولند أنها مصدر جدل للناس دون أن تقصد أو تتصنع ذلك، الأمر الذي استغربته مذيعات البرنامج، متسائلين عن السبب، فردّت بولند بصوتها المتصنع “أنا لو عطست أحدث جدلاً”، وقامت بتمثيل انها تعطس، الأمر الذي أثار استغراب مهيرة عبد العزيز التي سألتها عن تعريفها للإثارة بعد إصرارها على أن حركاتها ليست إلا دلع، لترد عليها “الاثارة هي حليمة”، فرد عليها المذيعات بأنها تناقض نفسها وقالت إحداهن “جيبولي دوا الضغط”، في إشارة إلى أنها لم تعد تحتمل.

ورفضت بولند الحديث عن حياتها الشخصية أو الإعلان عن موعد زواجها من والد ابنتيها مريم وكاميليا بعد أن عادت له مجدداً قبل أشهر فور انفصالها عن زوجها السابق المحامي عبد الرازق العنزي، حيث لم يستمر زواجهما سوى أشهر قليلة.