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محمد بن زايد يصدر عدة قرارات

الأربعاء 27 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أصدر محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدة قرارات.

وقرر ابن زايد آل نهيان إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل — أبوظبي، برئاسة محمد سالم الظاهري؛ بحسب صحيفة "البيان".

ونص القرار على عضوية كل من:

  1. عبد الله عبد العالي عبد الله الحميدان.
  2. العميد عبد المنعم السيد محمد الهاشمي.
  3. ممثل عن المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة.
  4. ممثل عن دائرة الصحة.
  5. ممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
  6. ممثل عن دائرة تنمية المجتمع.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين حمد علي محمد الظاهري، مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

كما أصدر قراراً آخر بتعيين سلامة عجلان العميمي، مديراً عاماً لهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، وقرارا ثالثا بتعيين عبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي، مديراً عاماً لمركز النقل المتكامل.

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