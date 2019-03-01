حليمة بولند تغضب مذيعات “كلام نواعم بدلعها المبالغ- فيديو ما حقيقة استقالة رئيس المخابرات الجزائري؟ «الجـيش» يعلن نتائج أشرس معاركه التي خاضها اليوم ضد «الحوثيين» اللجنة العليا للانتخابات ترفض مساع الحوثيين لاجراء انتخابات برلمانية في ”صنعاء“ هجوم حوثي جديد يستهدف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة «الوزير عطـية»: الحوثي لن يحكم اليمن ولو تخلى العالم كله عن اليمنيين إصلاح «تعـز»يتحدث عن حملات خطيرة وممنهجة ضده ويصدر بلاغ صحفي هام- نص البلاغ قيادي سلفي جنوبي بارز يفصح ”الإمارات“ ويوجه رسالة عاجلة لأبناء ”تعز“ الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية جديدة .. جديدة محمد بن زايد يصدر عدة قرارات
نقل موقع ألجيري بارت عن "مصادر موثوقة" أن رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق قدم استقالته.
تأتي الاستقالة بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صلاح تفعيل المادة 102.
وحسب الموقع، فإن العلاقات بين طرطاق وقايد صلاح كانت "متوترة وغير ودية".
وكان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.