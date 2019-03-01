هجوم حوثي جديد يستهدف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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عاودت المليشيات الحوثية، مساء الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2019، استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، غربي اليمن، ضمن تصعيد همجي تزامن مع كلمة زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع لقوات الجيش الوطني في تصريح صحفي"، أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، استهدفت في تمام الساعة 05:53 مساءً بقذائف الهاون مطاحن البحر الأحمر الواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن قذيفة هاون سقطت جوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتكفي لأكثر من ثلاثة ملايين محتاج.

وسبق أن استهدفت المليشيات الحوثية مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون إحدى الصوامع ما تسبب باحتراقها وإتلاف ما تحتويه من قمح.

ويأتي معاودة المليشيات الحوثية استهداف مطاحن البحر الأحمر ضمن تصعيد همجي في الحديدة تصاعدت حدته عقب كلمة متلفزة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، مساء امس، والتي تضمنت رفضاً صريحاً لتنفيذ اتفاق السويد.

وكان برنامج الغذاء العالمي كشف، في وقت سابق، سرقة المليشيات الحوثية للمساعدات الغذائية والإنسانية، فيما حمل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك المليشيات الحوثية مسؤولية تلف مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر وتفاقم المجاعة، مؤكداً عدم سماح الحوثيين للمنظمات الدولية بالوصول إلى مخازن الحبوب من مناطق سيطرتها.