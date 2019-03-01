إصلاح «تعـز»يتحدث عن حملات خطيرة وممنهجة ضده ويصدر بلاغ صحفي هام- نص البلاغ

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء 26مارس 2019 م الحملات الإعلامية الشرسة والممنهجة التي تستهدفه بمزاعم كاذبة و افتراءات ملفقة تلصقها به بهدف التشهير و التشويه خدمة لأجندات مشبوهة و مقاصد خبيثة.

وقال إصلاح تعز في بلاغ صحفي تلقى موقع "مأرب برس" نسخة منه، قال إن بعض القنوات الفضائية و بعض مواقع التواصل الاجتماعي ذهبت لتلفق مسمى الحشد الشعبي بأنه مليشيا تتبع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز.

ونفى إصلاح تعز بشكل قطعي صلته بهذا المسمى المختلق زوراً، وكذا نفى نفيا قاطعا أن يكون له أية مليشيات أو تكوينات عسكرية يحاول البعض إلصاقها بالإصلاح بشكل متكرر تحت أسماء مخترعة من خيال مريض، يتنافى مع شرف الكلمة ، و يجافي المصداقية و المهنية بما يمثل سقوطا مهنيا وأخلاقياً.

وأضاف إصلاح تعز "مع الأسف فإن بعض الوسائل الإعلامية المعتبرة تكرر بشكل تلقائي هذه المزاعم الكاذبة التي ترددها جهات منفلتة وهابطة في أوساط بعض و سائل التواصل الاجتماعي بما يهز مصداقيتها المهنية ، وتفقد ثقتها عند المتلقي".

ودعا إصلاح تعز الوسائل الإعلامية أن تتحرى الصدق و أن تلتزم المهنية في نقلها للأخبار، و أن تترفع عن المكايدات، وتنأى بنفسها عن الوقوع في مثل هذه الأكاذيب.

"نص البلاغ"

يدين التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الحملات الإعلامية الشرسة والممنهجة التي تستهدفه بمزاعم كاذبة و افتراءات ملفقة تلصقها به بهدف التشهير و التشويه خدمة لأجندات مشبوهة و مقاصد خبيثة ، حيث ذهبت بعض القنوات الفضائية و بعض مواقع التواصل الاجتماعي تلفق مسمى الحشد الشعبي بأنه مليشيا تتبع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز.

والتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة و هو ينفي بشكل قطعي صلته بهذا المسمى المختلق زورا، فإنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون له أية مليشيات أو تكوينات عسكرية يحاول البعض إلصاقها بالإصلاح بشكل متكرر تحت أسماء مخترعة من خيال مريض، يتنافى مع شرف الكلمة ، و يجافي المصداقية و المهنية بما يمثل سقوطا مهنيا وأخلاقيا .

ومع الأسف فإن بعض الوسائل الإعلامية المعتبرة تكرر بشكل تلقائي هذه المزاعم الكاذبة التي ترددها جهات منفلتة وهابطة في أوساط بعض و سائل التواصل الاجتماعي بما يهز مصداقيتها المهنية ، وتفقد ثقتها عند المتلقي .

إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو يستنكر تلك الافتراءات الكاذبة ضده فإنه يدعو الوسائل الإعلامية أن تتحرى الصدق و أن تلتزم المهنية في نقلها للأخبار، و أن تترفع عن المكايدات، وتنأى بنفسها عن الوقوع في مثل هذه الأكاذيب .

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

الثلاثاء 26 مارس 2019م.