محمد بن زايد يصدر عدة قرارات

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أصدر محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدة قرارات.
وقرر ابن زايد آل نهيان إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل — أبوظبي، برئاسة محمد سالم الظاهري؛ بحسب صحيفة "البيان".
ونص القرار على عضوية كل من:
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين حمد علي محمد الظاهري، مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.
كما أصدر قراراً آخر بتعيين سلامة عجلان العميمي، مديراً عاماً لهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، وقرارا ثالثا بتعيين عبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي، مديراً عاماً لمركز النقل المتكامل.