قرار جديد يبرئ السودان من حادثة وقعت قبل 18 عاما في اليمن

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قضت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الثلاثاء، بمنع البحارة الأميركيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأميركية "كول" على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار كتعويضات من حكومة السودان.
وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد، ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية.
ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.
وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترمب السودان في القضية.