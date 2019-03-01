مأرب : اختتام الدورة القانونية لضباط وصف ضابط الشرطة

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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اختتمت شرطة محافظة مأرب - اليوم الثلاثاء - دورة التوعية في المجال القانوني لضباط وصف ضابط من منتسبي الشرطة والأمن في معسكرات قوات الأمن الخاص، حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، والدوريات وأمن الطرق.

وهدفت الدورة التي نظمت على مدى عشرة أيام إلى تنمية الوعي القانوني لدى المشاركين وكيفية إدخال المفاهيم والأسس الإدارية الحديثة على المهام والاختصاصات بما يعزز المهنية ويسهم في ترسيخ السكينة العامة للمجتمع.

وفي الاختتام أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بالجهود التي تبذلها قيادة شرطة المحافظة في مجال تدريب وتأهيل منتسبيها ، ورفع مستواهم وكفاءتهم الأمنية والقانونية والثقافية.. وحث المشاركين على ترجمة ما تلقوه في الدورة على أرض الواقع.

وأكد الوكيل مفتاح أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة تضع الجانب الأمني على قائمة أولوياتها وتقدم كافة الدعم للأجهزة الأمنية في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة بمأرب.

من جانبه أشار مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التاهيلية التي تنفذها الإدارة العامة ؛ بهدف توسيع جوانب المعرفة القانونية والثقافية لدى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية وإكسابهم المهارات االاحترافية اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

هذا وقد جرى في الختام تكريم المشاركين بالشهائد التقديرية..

حضر الاختتام رئيس نيابة الاستئناف الدكتور عارف المخلافي، ومدير دائرة التأهيل والتدريب العقيد صالح التناني، وقائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العقيد عبدالغني شعلان والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.