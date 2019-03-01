تألق لفرنسا وإنجلترا وسقوط للبرتغال بتصفيات يورو 2020

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فاز منتخب فرنسا على ضيفه منتخب أيسلندا، بنتيجة 4-1، الإثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة "H" من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
وتقدم "صامويل اومتيتي" بهدف لمنتخب الديوك في الدقيقة 12، ثم أضاف "أوليفييه جيرو" الهدف الثاني في الدقيقة 68 وأحرز "كيليان مبابي" الهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يختتم "أنطوان غريزمان" الرباعية في الدقيقة 84.
وتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب تركيا الوصيف، وتحل ألبانيا في المركز الثالث بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن أيسلندا.
كما حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على مضيفه منتخب الجبل الأسود، بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة "A".
وكان المنتخب الإنجليزي قد سحق ضيفه التشيكي بخماسية نظيفة، الجمعة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب جبل الأسود عند نقطة واحدة، بعد مرور جولتين.
فيما واصل منتخب البرتغال، مسلسل إهدار النقاط، وسقط مجدداً في فخ التعادل أمام ضيفه الصربي، بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية من المجموعة "B".
أحرز "دوسان تاديتش"، هدف صربيا في الدقيقة 7 من علامة الجزاء، بينما سجل "دانيلو بيريرا"، هدف التعادل للبرتغال بالدقيقة 42.
وشهدت المباراة إصابة نجم البرتغال "كريستيانو رونالدو" ليطلب التغيير على إثرها، ويحل محله "بيزي" في الدقيقة 30.
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من مباراتين، فيما حصد المنتخب الصربي أول نقطة له من مباراته الأولى في التصفيات، ليحتل بها المركز الرابع.
وضمن منافسات الجولة الثانية أيضا، سحقت تركيا ضيفتها مولدوفا بنتيجة 4-0، وفازت أوكرانيا على لوكسمبورغ بنتيجة 2-1، وألبانيا على أندورا بنتيجة 3-0، فيما تعادلات كوسوفو مع بلغاريا بنتيجة 1-1.