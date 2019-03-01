البايرن يستعد لإبرام أغلى صفقة في تاريخ ألمانيا

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن عزم إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني إبرام صفقة قياسية، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في إطار تدعيم صفوف فريقها الأول استعدادا للموسم المقبل 2019-2020.
وأوضحت أن إدارة العملاق البافاري توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يسمح بحصول البايرن على خدمات المدافع الدولي الفرنسي "لوكاس هرنانديز".
وأشارت المجلة إلى توصل البايرن إلى اتفاق مع الأتلتي، يقضى بدفع 85 مليون يورو، نظير ضم الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما، وراتب سنوي لا يتجاوز 13 مليون يورو، ومدة العقد 6 سنوات.
كما أكدت أن الصفقة ستكلف النادي الألماني 160 مليون يورو، حتى عام 2025، ليصبح المدافع الفرنسي اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الألماني الدرجة الأولى "بوندسليغا".