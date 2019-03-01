”الريال“ يستعيد قيمته والمحافظ الجديد ”حافظ معياد“ يعقد اجتماعا طارئا ويحذر الصرافين

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1682

عقد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار، أول اجتماع له بملاك شركات الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وناقش ”معياد“ مع مُلاك شركات الصرافة في اليمن، ”سُبل تعزيز العمل المصرفي والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية“، بحسب وكالة ”سبأ“.

وشدد معياد، على أهمية التعاون والشراكة بين البنك المركزي والشركات المصرفية المحلية الخاصة لتجاوز كافة الصعوبات والعقبات والتغلب عليها، وأكد تطلع البنك إلى تفاعل أكبر من قِبل المؤسسات المصرفية لما فيه الصالح العام.

وقال إن البنك المركزي سيبدأ عملية مراقبة فعلية ودورية للتحقق من ممارسة شركات الصرافة الخاصة عملها وفقاً للقانون، وجدد التأكيد أن ”البنك لن يسمح بأي اختلالات مالية تهدد استقرار أسعار صرف العملات“.

وأضاف ”أن المسؤولية المجتمعية اليوم تقتضي تضافر كل الجهود“، موضحاً أن اختلال أسعار صرف العملات يؤثر على المجتمع بشكل كبير، داعياً الجميع إلى تفهم الظروف الحساسة التي تمر بها اليمن.

والاسبوع المنصرم، عين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا للمحافظ السابق محمد زمام.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا كبيرا في قيمتها أمام الريال اليمني الذي بدأ يتعافى، وتراجعت قيمة الريال السعودي من 160 الى 134 ريالا.