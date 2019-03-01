مسؤولون سعوديون يبلغون الحكومة اليمنية بـ”قرار جديد ومفاجئ“ لـ”بن سلمان“ بشأن الملف اليمني

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 3182

قالت مصادر يمنية مطلعة، اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019م، أن مسؤولية الإشراف على الملف اليمني داخل الحكومة السعودية باتت بعهدة نجل الملك، الأمير خالد بن سلمان.

ونقلت ”العربي الجديد“ عن المصادر قولها ”إن سفير المملكة السابق في واشنطن والمعيّن أخيراً نائباً لوزير الدفاع، الأمير خالد لم يبدأ بعد أي اجتماعات رسمية مع أطراف يمنية، لكن مسؤولين سعوديين أبلغوا عدداً محدوداً من نظرائهم اليمنيين بالقرار“.

وكان الأمير خالد قد استهل مهامه كنائب لوزير الدفاع بزيارة القوات السعودية المرابطة على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن تعيين محمد بن سلمان شقيقه خالد نائباً له في وزارة الدفاع يجر نفسه على الملف اليمني الذي عادة ما يتم تسليمه إلى شخص في هذا المنصب.

وصدر قرار ولي العهد أثناء مشاركة والده في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية في مصر، أواخر فبراير/ شباط الماضي، وقيام الأخير بتفويض نجله للقيام بمهام الملك أثناء فترة مشاركته في القمة.