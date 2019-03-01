آخر الاخبار

انتفاضة حكومية لطرد ”الإمارات“ من التحالف من سيحكم الجزائر بعد الانقلاب الناعم للجيش على بوتفليقة وماهي المادة 102؟ إطلاق إذاعة يمنية جديدة بثها يصل اقصى شرق البلاد لواء متقاعد في الجيش يكشف عن إختراق الامارات للجيش الجزائري ويحدد عن رجلها الاول هناك اليمن تقف مع سوريا وتعلن موقفا يغضب الإمريكان الجزائر .. رئيس الأركان يطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة ... عاجل في ذكرى العاصفة - الجيش يعلن أبرز إنجازات 4 سنوات حرب ويتوعد الحوثيين ورسالة قوية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدن تحتفل باليوم العالمي للصرع مارب : إغلاق عدد من معامل التصنيع ومدير ادارة ضبط الجودة يكشف الاسباب تطورات عاجلة : إنقلاب إماراتي في شبوة ومليشيات النخبة تستهدف قائد عسكري رفيع وتحشد في عتق

سبأفون .. أصالة وتواصل

من سيحكم الجزائر بعد الانقلاب الناعم للجيش على بوتفليقة وماهي المادة 102؟

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 359

سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.

وطالب رئيس الأركان الجزائري اليوم إعلان خلو منصب الرئاسة وعجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه وتفعيل المادة 102 من الدستور.

والمادة 102 من الدستور تتعلق بشغور منصب الرئيس لاستحالة قيامه بمهامه.

وعبد القادر بن صالح دبلوماسي وسياسي جزائري، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمة ويعد الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق الدستور الجزائري ففي حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم فإن بن صالح سيكون الرئيس المؤقت للجزائر .

ولد بن صالح يوم 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، ويشغل بن صالح (77 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

إقراء أيضاً
لواء متقاعد في الجيش يكشف عن إختراق الامارات للجيش الجزائري ويحدد عن رجلها ال
الجزائر .. رئيس الأركان يطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة ... عاجل
على وقع رفض دولي واسع - «ترمب» يبرر قراره الخاص بـ «الجولان المحتل» ويكشف عن سبب
بيان رسمي لدولة عربية يتحدث عن زيارة للملك سلمان برفقة أكثر من ألف شخص
تفاصيل مفاجئة وترتيبات جديدة في المنطقة.. مسؤول رفيع زار السعودية حاملا رسالة إي
إصابات ودمار في تل أبيب بصاروخ من غزة... وحماس ترعب إسرائيل بتقنياتها العسكرية ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس