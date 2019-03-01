إطلاق إذاعة يمنية جديدة بثها يصل اقصى شرق البلاد

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

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افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري، اليوم الثلاثاء، إذاعة "أثير عدن" من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

ودشن الوزير الميسري يرافقه نائب وزير الإعلام حسين باسليم وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور ونائب وزير الصناعة سالم سلمان وعدد من المسؤولين افتتاح الإذاعة والتي اطلقت اليوم دورتها البرامجية الأولى.

وستعمل الإذاعة وفق رؤية عصرية وسياسة إعلامية شفافة وخدمات مجتمعية انسانية، تحمل رسالة اعلامية هادفة ،وفقا لوكالة سبأ.

وطاف الميسري، بمرافق الاذاعة، واطلع على التجهيزات الفنية، مشيدا بما تمتلكه الإذاعة من إمكانيات وكوادر واستمع من المعنيين في الإذاعة الى شرح موجز عن اداء مختلف الاقسام.

وأوضح مدير الاذاعة غسان السعيدي، ان بث الاذاعة سيصل الى المهرة وتعز كمرحلة اولى وسيجري توسيع بثها لتشمل كافة أرجاء اليمن في المراحل القادمة.