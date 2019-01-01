اليمن تقف مع سوريا وتعلن موقفا يغضب الإمريكان

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استنكرت اليمن اليوم الثلاثاء قرار الادارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الكيان الاسرائيلي على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية في بيان نشرته وكالة سبأ : «يعتبر هذا الإجراء انتهاكا للقانون الدولي ومخالفا للقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد على عدم الاعتراف بضم الكيان الاسرائيلي للجولان السوري» .. مطالبة الادارة الامريكية إلغاء قانون ضم الجولان.

وأكدت اليمن موقفه الثابت الرافض لمبدأ استخدام القوة في الاستيلاء على اراضي الغير الذي لا تقره الامم المتحدة والقانون الدولي، وتشدد على ان هذا الإجراء لن يغير من الوضع القانوني لمرتفعات الجولان ولا من حقيقة كونها أرض عربية سورية محتلة.

ووقع ترمب بحضور رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني امس على قرار يعترف بضم الجولان لاسرائيل .