الجزائر .. رئيس الأركان يطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة ... عاجل

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، الى ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري و يكون مقبولا من طرف كل الاطراف مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

وأضاف الفريق خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بھا بدء من الیوم إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.

وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن محذرا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد مضیفا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.