مسؤولون سعوديون يبلغون الحكومة اليمنية بـ”قرار جديد ومفاجئ“ لـ”بن سلمان“ بشأن الملف اليمني انتفاضة حكومية لطرد ”الإمارات“ من التحالف من سيحكم الجزائر بعد الانقلاب الناعم للجيش على بوتفليقة وماهي المادة 102؟ إطلاق إذاعة يمنية جديدة بثها يصل اقصى شرق البلاد لواء متقاعد في الجيش يكشف عن إختراق الامارات للجيش الجزائري ويحدد عن رجلها الاول هناك اليمن تقف مع سوريا وتعلن موقفا يغضب الإمريكان الجزائر .. رئيس الأركان يطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة ... عاجل في ذكرى العاصفة - الجيش يعلن أبرز إنجازات 4 سنوات حرب ويتوعد الحوثيين ورسالة قوية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدن تحتفل باليوم العالمي للصرع مارب : إغلاق عدد من معامل التصنيع ومدير ادارة ضبط الجودة يكشف الاسباب
أحتفل مكتب الصحة والسكان بعدن اليوم، باليوم العالمي للصرع الذي يصادف 26 مارس، باحتفالية توعوية بمستشفی الصداقة التعليمي.
وأكد مدير المكتب الدكتور جمال خدابخش، أهمية التوعية بهذا المرض، داعيا الی تفعيل البحث العلمي الميداني لتقصي المرض وتحديد مسبباته.
وقدمت منسقة الفعالية الدكتورة أمينة هرهرة، محاضرة علمية عن الاسباب والعلامات والاعراض للمرض، والطرق المثلی لعلاجه والارشادات العامة