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عدن تحتفل باليوم العالمي للصرع

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب
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أحتفل مكتب الصحة والسكان بعدن اليوم، باليوم العالمي للصرع الذي يصادف 26 مارس، باحتفالية توعوية بمستشفی الصداقة التعليمي.

وأكد مدير المكتب الدكتور جمال خدابخش، أهمية التوعية بهذا المرض، داعيا الی تفعيل البحث العلمي الميداني لتقصي المرض وتحديد مسبباته.

وقدمت منسقة الفعالية الدكتورة أمينة هرهرة، محاضرة علمية عن الاسباب والعلامات والاعراض للمرض، والطرق المثلی لعلاجه والارشادات العامة

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