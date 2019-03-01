مارب : إغلاق عدد من معامل التصنيع ومدير ادارة ضبط الجودة يكشف الاسباب

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أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب عدداً من معامل تصنيع الآيسكريم والمثلجات الموجودة في المدينة ، والتي تعمل دون تراخيص وبطرق عشوائية وتستخدم صبغات غير صحية تؤثر على الصحة.
وقال مدير إدارة ضبط الجودة بمكتب الصناعة سليم العضيلي : إن هذه المعامل مخالفة لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وتستخدم موادا مجهولة المصدر في صناعة الآيسكريم والمثلجات، وسيتم إحالة ملفات هذه المنشآت إلى الجهات القضائية.