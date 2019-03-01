تطورات عاجلة من شبوة وتحشيد غير مسبوق - «النخبة» تستهدف قائد عسكري رفيع والامارات تنقلب وتطلق عملية عسكرية جديدة

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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افادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء بنجاة قائد القوات الخاصة بمحافظة شبوة (شرق اليمن) الرائد احمد طالب المرزقي من محاولة اغتيال وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان «الرائد المرزقي نجاء من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها صباح اليوم من قبل قوات النخبة الشبوانية الممولة من دولة الامارات العربية المتحدة».

واشارت انه تم القاء القبض على افراد من النخبة الشبوانية بعد الاشتباك معهم واحتجاز الاطقم التابعة لهم في البحث الجنائي بمدينة عتق .

وتشهد عاصمة محافظة شبوة حشد غير مسبوق من قبل قوات النخبة الشبوانية منذ ايام تزامنا مع سيطرة تلك القوات على انحاء واسعة في مديرية مرخه غرب محافظة شبوة.

في سياق متصل أعلنت ماتسمى قوات ‎النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا،اليوم الثلاثاء، إطلاق ‎عملية عسكرية في مديريتي مرخة ونصاب.

وقال الاعلام التابع للنخبة إن العملية والتي أسمتها" الجبال البيضاء" تأتي لتثبيت الأمن والإستقرار بمديريتي نصاب ومرخة غربي محافظة شبوة بدعم وإسناد من ‎القوات المسلحة الإماراتية.

وسبق ان اطلقت الامارات عبر ذراعها العسكري المتمثل بقوات النخبة عملية عسكرية في مرخة بشبوة في يناير الماضي واعلنت وقتها ان هدف العملية ملاحقة عناصر ارهابية.

واتضح بعد ذلك ان العملية استهدفت ابناء قبائل السادة المحضار في مرخة واندلعت اشتبكات بين الطرفين ليسقط قتلى وجرحى من القبائل وقوات النخبة.

وانتهت القضية بتحكيم قبلي ضد الامارات التي التزمت بدفع اكثر من 60 مليون ريال سعودي تعويض للقبائل ، على ان تنسحب قوات النخبة من المنطقة ويتولى ابنائها حفظ الامن وضبط اي عناصر ارهابية ، واعادت القبائل للامارات اسلحة ومعدات عسكرية كانت قد سيطرت عليها بعد اشتباكها مع النخبة ، وهو ما نص عليه التحكيم القبلي في احد بنوده.

ومن شأن العملية العسكرية الجديدة تفجير الوضع مع القبائل الذي يرون في ذلك انقلاب على ما تم الاتفاق عليه مع الامارات.