طفل سعودي ينتحر بسبب «يوتيوب»

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أقدم طفل سعودي يبلغ من العمر 11 عامًا، على الانتحار بربط سلك شاحن الجوال حول رقبته في منطقة الباحة بسبب قلة التفاعل حول منشوراته.
وذكرت التحقيقات أن الطفل كان هاويًا للألعاب الإلكترونية، ويتابع موقع يوتيوب بشكل مكثف وبعد فحص مقتنيات الطفل الإلكترونية وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن الطفل، وفي يوم انتحاره، تحدث عبر 3 مقاطع فيديو من خلال يوتيوب، عن قصص للجن والأماكن المهجورة، كما تم اكتشاف 3 مقاطع فيديو أخرى محذوفة، تحدث فيها عن المواضيع ذاتها.
وذكر مصدر أن الطفل كان متعجلًا للشهرة، حيث شعر بالخيبة بعد نشره فيديو عن عالم الجن ولم يلقَ من الإعجاب والتفاعل ما يرضيه، ثم حاول في مقطع فيديو آخر حيث أظهر فيه شخصه، أملًا في الحصول على عدد أكبر من الإعجابات والتعليقات، لكنه فشل مجددًا، فقام بعد عودته من المدرسة بربط عنقه بحبل توصيلة كهرباء، وشنق نفسه، ولم تعلم والدته بهذا إلا بعد مفارقته الحياة.
كما عثرت النيابة العامة على لعبة «بوبجي» ضمن المقتنيات الإلكترونية للطفل، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفل توفي “منتحرًا” نتيجة الشنق.