عاجل : انهيار متسارع للعملات الاجنبية والريال اليمني يستعيد قيمته - أسعار الصرف

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تواصل العملة المحلية تعافيها امام سلة العملات الاجنبية ، منذ قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني الاربعاء الماضي 20 مارس.
وشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية تراجعا كبيرا بعد الاطاحة بالمحافظ السابق محمد زمام وتعيين حافظ معياد بدلا عنه.
وكان الدولار قد وصل الى 585 والريال السعودي 155 قبل صدرو هذا القرار بيوم واحد فقط ، لتشهد اسعار الصرف تحسنا ملحوظا بعد صدوره.
وقالت مصادر مصرفية لمأرب برس ان هناك شبه امتناع من قبل المواطنين على شراء العملات الاجنبية ، فيما الاقبال متفاوت على عملية البيع.
اسعار الصرف اليوم الثلاثاء 26 مارس:
*في صنعاء
الدولار
شراء 510
البيع 530
السعودي
شراء 135
البيع 138
*في عدن
الدولار
شراء 525
بيع 540
السعودي
شراء 140
بيع 142