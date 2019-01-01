عاجل : انهيار متسارع للعملات الاجنبية والريال اليمني يستعيد قيمته - أسعار الصرف

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 5324

تواصل العملة المحلية تعافيها امام سلة العملات الاجنبية ، منذ قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني الاربعاء الماضي 20 مارس.

وشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية تراجعا كبيرا بعد الاطاحة بالمحافظ السابق محمد زمام وتعيين حافظ معياد بدلا عنه.

وكان الدولار قد وصل الى 585 والريال السعودي 155 قبل صدرو هذا القرار بيوم واحد فقط ، لتشهد اسعار الصرف تحسنا ملحوظا بعد صدوره.

وقالت مصادر مصرفية لمأرب برس ان هناك شبه امتناع من قبل المواطنين على شراء العملات الاجنبية ، فيما الاقبال متفاوت على عملية البيع.

اسعار الصرف اليوم الثلاثاء 26 مارس:

*في صنعاء

الدولار

شراء 510

البيع 530

السعودي

شراء 135

البيع 138

*في عدن

الدولار

شراء 525

بيع 540

السعودي

شراء 140

بيع 142