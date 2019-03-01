برشلونة يخون نجمه المفضل لتمويل صفقة دي ليخت

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 323

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي برشلونة يفكر في خيانة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي ، من أجل التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية وفقًا للتقارير الواردة من صحيفة ديلي ميل ، أن برشلونة يفكر جديًا في بيع صامويل أومتيتي إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف ، إذا ساعدهم ذلك في التوقيع على هدفهم الرئيسي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس.

يريد قادة الدوري الأسباني الحالي برشلونة أن يكون اللاعب الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا هو خليفة جيرار بيكيه على المدى الطويل ، لكن أياكس يريد نفس مبلغ الـ 85 مليون يورو للاعب الذي دفعه برشلونة للتو مقابل الحصول على توقيع فرينكي دي يونج ، إلى جانب الأجور والمدفوعات إلى وكيل أعماله مينو رايولا.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أنه إذا أراد برشلونة الفوز على بايرن ميونيخ للتوقيع مع دي ليخت ، فسيتعين عليهم بيع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ، بعد تراجعه في ترتيب اللعب خلف كليمونت لينجليت الذي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة إرنستو فالفيردي ، لذا سيكون أومتيتي هو اللاعب الذي سيستمعون إلى العروض المقدمة له.



تعتقد مصادر مقربة من برشلونة أن مانشستر يونايتد سيشاهد أومتيتي مساء اليوم الاثنين عندما يلعب مع فرنسا ضد أيسلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



اللاعب نفسه قال إنه يريد البقاء في برشلونة ، في مقابلة مع صحيفة telefoot الفرنسية بالأمس ، عندما سُئل سلسلة من الأسئلة وأُبلغ بإجابة نعم أو لا ، أو لا أعرف ، وبسؤاله ، هل ستظل في برشلونة الموسم المقبل؟ وأجاب: نعم.



كما أخبر أومتيتي زميله الدولي أنطوان جريزمان بأنه يريد رؤيته في برشلونة الموسم المقبل ، ويرى نفسه يواصل اللعب على اليسار أي شراكة دفاعية مركزية مستقبلية إلى جانب بيكيه أو دي ليخت ، الذي يفضل أيضًا اللعب على اليمين.



وسيكون أكبر مصدر قلق لدى يونايتد هو مشاكل إصابة أومتيتي البالغ من العمر 25 عامًا ، بعدما غاب ثلاثة أشهر من هذا الموسم بسبب مشكلة في الغضروف في ركبته اليسرى حيث اختار اللاعب عدم إجراء عمليات جراحية.



على الرغم من حقيقة أن لينجليت قد تغلب عليه في فريق برشلونة ، إلا أن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب ما زال يفضل أومتيتي في فريقه.



تشير آخر التقارير أن لاعبي برشلونة سيكونوا ضد بيع الصخرة الفرنسية أومتيتي الذي لعب دورًا رئيسيًا في فوز البلوجرانا بالدوري الإسباني الموسم الماضي.