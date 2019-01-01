مستشار رئاسي يحمل غريفيت مسؤولية عرقلة تنفيذ «ستوكهولم» ويصفه بالضعيف صحيفة : مصرع خبراء وضباط إيرانيين في صنعاء مقاربة غريفيث للسلام تتهاوى تحت نيران الأسلحة الثقيلة في الحديدة الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية مرعبة لحالات الإصابة بوباء الكوليرا باليمن أطفال يعملون في مقابر ونساء يعانين لتوفير لقمة العيش في اليمن بيان رسمي لدولة عربية يتحدث عن زيارة للملك سلمان برفقة أكثر من ألف شخص إعلان عسكري جديد يكشف عن تقدم نوعي لقوات الجيش الوطني بـ«صعدة» مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مصير اهم واخطر الوثائق الخاصة بكافة عمليات المال العام والموارد لعدة سنوات في اليمن تفاصيل مفاجئة وترتيبات جديدة في المنطقة.. مسؤول رفيع زار السعودية حاملا رسالة إيرانية تركية سورية البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام بشأن استقرار الريال اليمني
حمل مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عرقلة مليشيا الحوثية تنفيذ اتفاق ستوكهولم خصوصاً بعد رفض الانقلاب خطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأخيرة وتصعيد هجماته ضد مواقع الجيش الوطني في شرق وجنوب الحديدة.
ونقلت صحيفة عكاظ عن العامري إن عدم جدية المبعوث الدولي أغرى الحوثيين بعرقلة وإعاقة اتفاق السويد، محذرا من أن استمرار الأمم المتحدة على هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة الشعب اليمني وأبناء الحديدة على وجه الخصوص.
وشدد على أنه ما لم يلتزم الحوثيون وينسحبوا من الميناء ومحافظة الحديدة وتسليمها للسلطة الشرعية فإنه لا يمكن المضي قدما نحو تحقيق السلام، محملا المجتمع الدولي تبعات هذه المعاملة الرخوة مع مليشيا الحوثية، لافتاً إلى الحكومة اليمنية متمسكة بالسلام الذي يعيد سلطات الدولة ويضع حداً لانقلاب المليشيات الإيرانية.
وحول الخيارات المطروحة أمام الشرعية، أكد مستشار الرئيس أن الخيار العسكري فرضه الحوثي، لكن الشعب اليمني لن يقبل أبدا بأن تحكمه مليشيات إرهابية مسخرة لتنفيذ المشروع الإيراني الهادف إلى تهديد الأمن في المنطقة، وسيقاوم حتى يستعيد دولته بكامل ترابها.