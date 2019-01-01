صحيفة : مصرع خبراء وضباط إيرانيين في صنعاء

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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استهدف طيران التحالف العربي في اليمن مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في صنعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضباط والخبراء الأجانب، وعشرات الحوثيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية فان استهداف مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين في صنعاء أدى إلى مصرع المستشار والمشرف الأول على تركيب الصواريخ المقدم الإيراني محمد نيازي، مع شخصين أحدهما عقيد والآخر ملازم أول، من خبراء الصواريخ الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد يوم من مقتل ضابط إيراني آخر في صعدة. ومن أبرز القتلى حسب المصادر الذين كانوا في قاعدة «الديلمي» مع المقدم الإيراني محمد نيازي، العقيد مطهر يحيى محمد المتوكل وكنيته أبو «هاشم المتوكل»، والذي كان قائد سرية التدخل السريع، وقائد القوة الصاروخية الملازم أحمد عبدالله الشامي وكنيته «أبو حسن الشامي»، وهو مشرف شبكة الرصد والاتصالات العسكرية. وأكدت المصادر، أن الشامي تدرب على أيدي ضباط إيرانيين ورجع إلى صعدة في 2014. وأشارت المصادر إلى وصول 3 مصابين بينهم قيادي عسكري كبير مع حراسة مشددة إلى مستشفى 48 في صعدة.

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن منذ يومين استهداف موقعين في صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثي لتخزين طائرات من دون طيار.