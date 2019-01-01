الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية مرعبة لحالات الإصابة بوباء الكوليرا باليمن

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 244

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 110 آلاف حالة مشتبه فى إصابتها بالكوليرا منذ يناير الماضى فى اليمن، توفى منهم 190 حالة، ما يشير إلى ارتفاع أعداد المصابين بعد تفشى الوباء بالبلاد عام 2017.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قوله فى تقرير إن الأطفال تحت سن الخامسة مثلوا ثلث أعداد المشتبه بهم فى إصابتهم بالكوليرا، مضيفا أن الحالات المشتبه بها تتركز فى 6 محافظات، من بينها محافظة "الحديدة" والعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن الأمطار تسببت فى زيادة حالات الإصابة.

كما أشار التقرير إلى أن تفاقم الوضع يرجع إلى انعدام الصيانة لأنظمة التخلص من مياه الصرف الصحى فى عدد المناطق المتضررة، فضلا عن استخدام مياه ملوثة فى الري.

يذكر أن اليمن، التى تعانى من حرب أهلية ضارية منذ 2015، شهدت أكبر تفشى لمرض الكوليرا فى التاريخ الحديث، فى الفترة بين شهرى أبريل وديسمبر 2017، حيث اشتبه فى إصابة نحو مليون حالة بالمرض وتوفى أكثر من 2500 حالة.