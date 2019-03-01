تعرف على مواصفات هاتف جالكسي نوت 10

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع تقني عن تفاصيل ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 الجديد، ومن المتوقع أن يكون حفل الإطلاق الرسمي في آب/أغسطس المقبل، كما كان الحال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الهاتف الجديد سيحمل شاشة تتراوح سعتها بين 6.6 بوصة و6.66 بوصة، بتناسب حجم الشاشة إلى مساحة الواجهة الأمامية للهاتف نسبته 89%، وذلك سيكون زيادة من 87.5% في S10 بلس، وسيحتفظ نوت 10 بنفس مستوى دقة الشاشة وهي 3040*1440 بيكسل، وستأتي الشاشة بنفس تصميم هواتف غلاكسي S10 وهو Infinity O بحيث تكون الكاميرا السيلفي بعدستين محفورتين داخل الطرف الأيمن للشاشة نفسها.

كما سيأتي الهاتف، وفقًا لما ورد في التسريبات، بكاميرا خلفية رباعية العدسات، بحيث ستكون هناك عدستان بدقة 12 ميغابكسل، والثالثة 16 ميغابكسل مخصصة للتكبير، والرابعة مخصصة لالتقاط عمق ميدان الصورة ToF، بحسب إرم نيوز.

أما على مستوى الأداء، فسيحمل نوت 10 معالج كوالكوم الأحدث سناب دراغون 855 أو معالج سامسونغ Exynos 9820 المميز، وذلك سيختلف حسب الدولة التي سيصلها الهاتف، كما سيكون هناك إصدار مخصص للعمل بتقنية الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G.