تعرف على مواصفات هاتف جالكسي نوت 10

بيان رسمي لدولة عربية يتحدث عن زيارة للملك سلمان برفقة أكثر من ألف شخص إعلان عسكري جديد يكشف عن تقدم نوعي لقوات الجيش الوطني بـ«صعدة» مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مصير اهم واخطر الوثائق الخاصة بكافة عمليات المال العام والموارد لعدة سنوات في اليمن تفاصيل مفاجئة وترتيبات جديدة في المنطقة.. مسؤول رفيع زار السعودية حاملا رسالة إيرانية تركية سورية البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام بشأن استقرار الريال اليمني 5 فوائد مذهلة قد تسمعها لأول مرة عن الاستحمام «أرطغرل» يموت وبداية «قيامة عثمان» .. تفاصيل جديدة لآخر حلقة تجدد المعارك في ”الحديدة“ والحوثيون يرتكبون ”مجزرة“ إصابات ودمار في تل أبيب بصاروخ من غزة... وحماس ترعب إسرائيل بتقنياتها العسكرية الجديدة مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة في 4 جبهات ومصادر تؤكد مصرع وإصابة أكثر من 100 عنصراً - شاهد أكوام الجثث
كشف موقع تقني عن تفاصيل ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 الجديد، ومن المتوقع أن يكون حفل الإطلاق الرسمي في آب/أغسطس المقبل، كما كان الحال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الهاتف الجديد سيحمل شاشة تتراوح سعتها بين 6.6 بوصة و6.66 بوصة، بتناسب حجم الشاشة إلى مساحة الواجهة الأمامية للهاتف نسبته 89%، وذلك سيكون زيادة من 87.5% في S10 بلس، وسيحتفظ نوت 10 بنفس مستوى دقة الشاشة وهي 3040*1440 بيكسل، وستأتي الشاشة بنفس تصميم هواتف غلاكسي S10 وهو Infinity O بحيث تكون الكاميرا السيلفي بعدستين محفورتين داخل الطرف الأيمن للشاشة نفسها.
كما سيأتي الهاتف، وفقًا لما ورد في التسريبات، بكاميرا خلفية رباعية العدسات، بحيث ستكون هناك عدستان بدقة 12 ميغابكسل، والثالثة 16 ميغابكسل مخصصة للتكبير، والرابعة مخصصة لالتقاط عمق ميدان الصورة ToF، بحسب إرم نيوز.
أما على مستوى الأداء، فسيحمل نوت 10 معالج كوالكوم الأحدث سناب دراغون 855 أو معالج سامسونغ Exynos 9820 المميز، وذلك سيختلف حسب الدولة التي سيصلها الهاتف، كما سيكون هناك إصدار مخصص للعمل بتقنية الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G.