أمير قطر يفتتح أكبر محطة في الخليج العربي

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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الدوحة : افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الإثنين محطة أم الحول للطاقة إحدى أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة الخليج العربي.

وتعتبر محطة أم الحول إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي والكهربائي في دولة قطر، حيث تغذي العاصمة الدوحة، ومنطقة الوكرة والمنطقة الصناعية، وترتبط بالخزانات الكبرى للمياه في قطر.

وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60 بالمئة من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 بالمئة لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 بالمئة.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، خلال حفل الافتتاح، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 2520 ميغاوات من الكهربـاء، و136 مليونا و500 ألف جالـون يومياً من المياه المحلاة، وتلبي 30 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40 بالمئة من احتياجاتها من المياه المحلاة.

وأضاف أن أهمية هذه المحطة تنبع من القيمة الكبيرة التي توفرها للاقتصاد القطري، وتعمل وفق أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، مما يسهم في خفض الانبعاثات الغازية ورفع مستوى الأداء.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 11 مليار ريال قطري، منوها الى الاهتمام الكبير بأمن وسلامة العمال في الموقع وعددهم أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد.