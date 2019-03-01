بيان رسمي لدولة عربية يتحدث عن زيارة للملك سلمان برفقة أكثر من ألف شخص

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت الرئاسة التونسية، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى تونس.

وقالت الرئاسة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن العاهل السعودي سيقوم بزيارة رسمية الخميس المقبل إلى تونس، قبل يومين من عقد القمة العربية، المقرر لها في العاصمة التونسية 31 مارس/ آذار الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أن يشارك في قمة الجامعة العربية الأحد.

وانتشرت لافتات للترحيب بالملك سلمان في عدد من شوارع تونس من طرف شركات تنظم رحلات العمرة والحج.

وبحسب موقع قناة "العربية" السعودية ستكون هذه الزيارة فرصة لتونس لاقتراح مشاريع من المحتمل أن تجذب استثمارات سعودية جديدة، ويبلغ حجم هذه الاستثمارات حاليا ملياري دينار (600 مليون يورو).

وكان وزير التجارة التونسي عمر الباهي أكد أن بلاده ستسعى خلال القمة الحالية لتفعيل المشاريع الخليجية الكبرى المُعطلة في البلاد.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن الملك سيرافقه وفد يضم أكثر من ألف شخص من أجل الزيارة الثنائية أو القمة العربية التي ستليها ندوة اقتصادية عربية صينية في الثاني من أبريل/نيسان.