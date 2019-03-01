إعلان عسكري جديد يكشف عن تقدم نوعي لقوات الجيش الوطني بـ«صعدة»

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران قوات التحالف ،اليوم الاثنين، مناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة عد معارك عنيفة مع مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة ايرانياً.
ونقلت وكالة "سبأ" عن قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي أن الجيش الوطني استكمل تحرير وادي "الغول" وجزء كبير من سلسلة جبال "الغول" في منطقة "عنبان"خلف تبة "الاريال" في أتجاه مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الأنقلاب.
وأشار الى أن العمليات العسكرية أسفرت عن أحراق عربات واليات عسكرية وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، لافتاً الى ان قوات الجيش الوطني استعادة الكثير من الاسلحة التي نهبتها المليشيا من مخازن الدولة.