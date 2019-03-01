مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مصير اهم واخطر الوثائق الخاصة بكافة عمليات المال العام والموارد لعدة سنوات في اليمن

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر خاصة لـ«مأرب يرس» بالعاصمة صنعاء اليوم الاثنين 25 مارس 2019 م على ان الحريق الذي اندلع امس بأرشيف وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء كان متعمداً ولم يكن عرضياً كما تم تداوله من قبل إعلام المليشيات الحوثية .

وأوضحت المصادر التي هي أحد موظفي الوزارة بأن الحريق الذي نشب في أرشيف الوزارة كان مدبرا من قبل عناصر المليشيات الحوثية التي تم تعيينها مؤخراً وذلك بهدف القضاء على كل الوثائق الهامة التي تعتبر بمثابة وثائق رسمية تثبت تورط المليشيات في قضايا نهب المال العام.

واندلع امس الاحد حريقاً هائلًا بداخل أرشيف وزارة المالية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء استمر لعدة ساعات نتج عنه إحتراق ارشيف الوزارة الخاص بكافة عمليات المال العام والموارد لعدة سنوات .

وفي مطلع العام الجاري لجأت المليشيا إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء، بهدف طمس أثر جرائمها التي طالت ممتلكات الشعب اليمني.