البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام بشأن استقرار الريال اليمني

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 1053

اعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين 25 مارس 2019 م عن وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم 19 من الوديعة السعودية بمبلغ 70.2 مليون دولار وبنفس سعر الصرف السابق المحدد بـ440 ريال للدولار.

وأوضح بيان صادر عن القطاع، المصرفي أن المبلغ يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك الاسلامية والتجارية العاملة في جميع انحاء الجمهورية اليمنية .. مشيراً إلى أن إجراءات فتح الاعتمادات تتم بشفافية مطلقة وكفاءه عالية فيما يخص الوقت وتسهيل الاجراءات بما يمكن جميع تجار المواد الاساسية المتمثلة من تغطية احتياجات السوق في جميع نواحي الجمهورية اليمنية .