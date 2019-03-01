آخر الاخبار

البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام بشأن استقرار الريال اليمني 5 فوائد مذهلة قد تسمعها لأول مرة عن الاستحمام «أرطغرل» يموت وبداية «قيامة عثمان» .. تفاصيل جديدة لآخر حلقة تجدد المعارك في ”الحديدة“ والحوثيون يرتكبون ”مجزرة“ إصابات ودمار في تل أبيب بصاروخ من غزة... وحماس ترعب إسرائيل بتقنياتها العسكرية الجديدة مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة في 4 جبهات ومصادر تؤكد مصرع وإصابة أكثر من 100 عنصراً - شاهد أكوام الجثث تفاصيل اتصال هاتفي أجراه ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”تعز“ مساء اليوم صيد ثمين يقع في قبضة حمـلة «تعـز» مفاجأة... اكتشاف حياة على كوكب المريخ مسؤول سعودي رفيع يكشف : عن حل في اليمن توافقت عليه كافة الأطراف الإقليمية والدولية عدا الحوثيين

سبأفون .. أصالة وتواصل

البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام بشأن استقرار الريال اليمني

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن
عدد القراءات 1053

 

اعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين 25 مارس 2019 م عن وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم 19 من الوديعة السعودية بمبلغ 70.2 مليون دولار وبنفس سعر الصرف السابق المحدد بـ440 ريال للدولار.

   

وأوضح بيان صادر عن القطاع، المصرفي أن المبلغ يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك الاسلامية والتجارية العاملة في جميع انحاء الجمهورية اليمنية .. مشيراً إلى أن إجراءات فتح الاعتمادات تتم بشفافية مطلقة وكفاءه عالية فيما يخص الوقت وتسهيل الاجراءات بما يمكن جميع تجار المواد الاساسية المتمثلة من تغطية احتياجات السوق في جميع نواحي الجمهورية اليمنية .

 
إقراء أيضاً
تجدد المعارك في ”الحديدة“ والحوثيون يرتكبون ”مجزرة“
مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة في 4 جبهات ومصادر تؤكد مصرع وإصابة أكثر من 100 عن
تفاصيل اتصال هاتفي أجراه ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”تعز“ مساء اليوم
صيد ثمين يقع في قبضة حمـلة «تعـز»
مسؤول سعودي رفيع يكشف : عن حل في اليمن توافقت عليه كافة الأطراف الإقليمية والدول
تقرير قدم إلى مجلس الأمن : يكشف أعداء الرئاسة وهادي في الجنوب وكيف تتآكل الشرعية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس