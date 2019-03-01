إصابات ودمار في تل أبيب بصاروخ من غزة... وحماس ترعب إسرائيل بتقنياتها العسكرية الجديدة

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مدينة "كفار سابا" وسط فلسطين المحتلة، تسبب بإصابة عدد من الإسرائيليين.

وأكد مكتب الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "صاروخا أطلق من قطاع غزة، وأن سكان منطقة شارون أبلغوا عن سماع صوت انفجار وإصابات في انهيار مبنى في موشاف"، منوها إلى أن "التفاصيل قيد الفحص"، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الناطق العسكري، أن "صافرات الإنذار دوت في منطقة كفار سابا المحاذية لمدينة قلقيلية، والتي تقع في أواسط إسرائيل، تبعها سماع صوت انفجار قوي في المنطقة"، مؤكدا أن "الصاروخ أصاب مباشرة أحد البيوت في بلدة "مشميرت" الواقعة في منطقة الشارون".

وأكدت الصحيفة إصابة نحو 7 إسرائيليين إصابات بين "طفيفة ومتوسطة"، إضافة لوجود أضرار في منزل لمستوطن إسرائيلي بمنطقة "موشاف".

وأوضحت أنه تم تنشيط صافرات الإنذار في منطقة شارون حوالس الساعة 5:18، ومجلس إيمك حيفر الإقليمي، إضافة إلى العديد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية في الداخل المحتل عام 1948.

نتنياهو يقرر العودة بعد لقاء ترامب

وأشارت القناة "13" العبرية، إلى أنه تم وضع رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو، في تطورات إطلاق الصاروخ، منوهة إلى أن نتنياهو الذي يزور واشنطن حاليا سيجري مشاورات عبر الهاتف مع رئيس الأركان ورئيس جهاز "الشين بيت" ورئيس مجلس الأمن القومي وكبار مسؤولي الأمن في "إسرائيل".

وذكرت أنه في "غياب نتنياهو، سيأخذ الوزير ياريف ليفين مكانه في اجتماع مجلس الوزراء، وفي اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني (الكابينيت) الوزير يوآف غلانت".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو قرر تقصير زيارته للولايات المتحدة، والعودة إلى "إسرائيل"، بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت موقعين رصد تابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

إلى ذلك، ذكر المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية أن الصاروخ جرى إطلاقه من مدينة رفح جنوب القطاع غزة، وقطع مسافة 120 كيلومترا، استنادا لتقديرات عسكرية إسرائيلية.

كما قال المراسل العسكري لقناة 13 أور هيلر، أن الصاروخ "من طراز J80 الذي تمتلكه حماس ويختصر باسم "الجعبري 80" نسبة لقائد أركان حماس أحمد الجعبري الذي اغتيل عام 2012".

إغلاق المعابر ومنع حركة الصيد

وعلى ضوء التطورات، قرر الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة.

وأكد نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش لـ"عربي21"، أن "الاحتلال الإسرائيلي قرر منع الصيد وإغلاق البحر أمام الصيادين في غزة، بشكل كامل وإلى إشعار آخر"