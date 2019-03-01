مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة في 4 جبهات ومصادر تؤكد مصرع وإصابة أكثر من 100 عنصراً - شاهد أكوام الجثث تفاصيل اتصال هاتفي أجراه ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”تعز“ مساء اليوم صيد ثمين يقع في قبضة حمـلة «تعـز» مفاجأة... اكتشاف حياة على كوكب المريخ مسؤول سعودي رفيع يكشف : عن حل في اليمن توافقت عليه كافة الأطراف الإقليمية والدولية عدا الحوثيين إسرائيل تعلن الحرب على غزة .. ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع حماس تقرير قدم إلى مجلس الأمن : يكشف أعداء الرئاسة وهادي في الجنوب وكيف تتآكل الشرعية ولصالح من ودور الإماراتية في الجنوب .. الحلقة الأولى اللواء أمين العكيمي يعزي وزير الدفاع رغما عن أنوف كل زعماء العرب ::: ترامب يوقع على إعلان رئاسي يمنح إسرائيل السيادة على الجولان مأرب : تكرم الطلاب الفائزين في مسابقات الملتقى العلمي
سقط أكثر من 100 من عناصر، مليشيات الحوثي، بين قتيل وجريح، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهات الضالع جنوب اليمن، خلال الثلاثة الأيام الماضية.
ونقلت قناة"يمن شباب نت" عن مصادر عسكرية وطبية قولها "إن مليشيات الحوثي تعرضت لأكبر خسارة في صفوف عناصرها في المواجهات العنيفة التي تدور مع قوات الجيش في جبهات الضالع الأربع (دمت - وحمك - والعود - والحشاء).
وأكدت المصادر، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي تجاوز 100 قتيل وجريح خلال 3 أيام من المواجهات مع قوات الجيش، بينهم قيادات عليا من مليشيات الحوثي وخسائر فادحة بالعتاد.
وأشارت المصادر إلى أن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفيات دمت ويريم، فيما تم نقل عشرات الجرحى إلى محافظتي ذمار وصنعاء لحالتهم الحرجة، فيما لاتزال عشرات الجثث مرمية في خطوط المواجهات شمال وغرب المحافظة.
وذكرت المصادر، أن نسبه كبيره من قتلى المليشيات سقطوا في مواقع المواجهات جنوب وغرب مدينة دمت، إضافة إلى مناطق المواجهات في جبهة العود وخط النادرة دمت.
وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات الجيش الوطني مسنودا بالقوات الخاصة، والحزام الأمني والشرطة العسكرية من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، على أمتداد خطوط المواجهات في جبهات الضالع.