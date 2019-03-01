مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة في 4 جبهات ومصادر تؤكد مصرع وإصابة أكثر من 100 عنصراً - شاهد أكوام الجثث

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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سقط أكثر من 100 من عناصر، مليشيات الحوثي، بين قتيل وجريح، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهات الضالع جنوب اليمن، خلال الثلاثة الأيام الماضية.

ونقلت قناة"يمن شباب نت" عن مصادر عسكرية وطبية قولها "إن مليشيات الحوثي تعرضت لأكبر خسارة في صفوف عناصرها في المواجهات العنيفة التي تدور مع قوات الجيش في جبهات الضالع الأربع (دمت - وحمك - والعود - والحشاء).

وأكدت المصادر، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي تجاوز 100 قتيل وجريح خلال 3 أيام من المواجهات مع قوات الجيش، بينهم قيادات عليا من مليشيات الحوثي وخسائر فادحة بالعتاد.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفيات دمت ويريم، فيما تم نقل عشرات الجرحى إلى محافظتي ذمار وصنعاء لحالتهم الحرجة، فيما لاتزال عشرات الجثث مرمية في خطوط المواجهات شمال وغرب المحافظة.

وذكرت المصادر، أن نسبه كبيره من قتلى المليشيات سقطوا في مواقع المواجهات جنوب وغرب مدينة دمت، إضافة إلى مناطق المواجهات في جبهة العود وخط النادرة دمت.

وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات الجيش الوطني مسنودا بالقوات الخاصة، والحزام الأمني والشرطة العسكرية من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، على أمتداد خطوط المواجهات في جبهات الضالع.