تفاصيل اتصال هاتفي أجراه ”علي محسن الأحمر“ بمحافظ ”تعز“ مساء اليوم

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، مساء اليوم الاثنين 25 مارس/آذار، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على المستجدات وجهود تثبيت الأوضاع والبناء في المحافظة.
وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة وبجهود وتضحيات أبناء تعز في مختلف محافظات الجمهورية ومقارعتهم لميليشيا الانقلاب ومواقفهم البطولية التي سطروها في مواجهة الكهنوت، بحسب وكالة ”سبأ“.
وأكد نائب الرئيس على توجيهات الرئيس هادي بمضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، منوهاً إلى ما توليه القيادة السياسية والأشقاء في التحالف من اهتمام ودعم كبيرين بمحافظة تعز البطولة والثقافة والتاريخ.
واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى المستجدات الميدانية وجهود استكمال التحرير وبسط الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.