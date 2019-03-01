صيد ثمين يقع في قبضة حمـلة «تعـز»

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تواصل الحملة الأمنية انتشارها في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة تعز ،وملاحقة عناصر مطلوبة على ذمة قضايا مختلفة، بتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة.
وقال الاعلام الامني ، إن الحملة تمكنت صباح اليوم الاثنين 25 مارس 2019 م من إلقاء القبض على المتهم بتصفية المواطن نجيب الحنش ،السبت الماضي، فيما تواصل ملاحقة عدد من العناصر المطلوبة بناءً على مقررات اللجنة الأمنية وقرارات النيابة العامة
من جانب آخر تحفظت الحملة على أشخاص ذات صلة بالمتهم الرئيسي بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز، بعد أن كانت قد ألقت القبض على متهمين بمساعدة المتهم الرئيسي في وقت سابق.
وتؤكد إدارة شرطة تعز أن الحملة مستمرة في تعقب جميع العناصر المطلوبة، مجددة دعوتها إلى تسليم نفسها والاحتكام للقانون مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بحزم مع كل من يرفض الانصياع للقانون ويقاوم السلطات الأمنية .