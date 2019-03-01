مفاجأة... اكتشاف حياة على كوكب المريخ

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اكتشف علماء من وكالة "ناسا" الأمريكية وجود حياة على كوكب المريخ، بعد العثور على فطريات وطحالب متنامية على الكوكب الأحمر.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، تم تصوير مجموعة من الطحالب ونباتات الأشنات والفطريات على سطح المريخ، من قبل مركبة "كيوريوسيتي روفر".

وتظهر صور 15 عينة على شكل فطر، أن هذه الكائنات تنمو بشكل أكبر وتخرج من تحت الرمال الحمراء لكوكب المريخ.

وقال الدكتور فينتشنزو ريزو، عالم الأحياء في المجلس القومي للبحوث، إن التقلبات الموسمية في ميثان المريخ دليل إضافي على الحياة.

وأضاف: "90% من الميثان الأرضي له أصل بيولوجي وترتبط التقلبات الموسمية في الميثان في الغلاف الجوي ارتباطا مباشرا بنمو النبات ودورات الوفاة، والتقلبات الدورية في ميثان المريخ هي انعكاس لعلم الأحياء النشط الذي يظهر —أيضًا- قبل وبعد صور العينات التي صورتها وكالة ناسا".

وخلصت ناسا إلى أن هناك حياة غريبة تنمو على المريخ، بعد إجراء عدد كبير من الدراسات العلمية في هذا الأمر.

وانشغل العلماء لمئات السنين بموضوع التحقق من وجود حياة على كوكب المريخ، منذ أن قام الفلكي الإيطالي جيوفاني شياباريلي بتحويل تلسكوبه إلى الكوكب الأحمر؛ ما جعله أول رجل يرسم خريطة المريخ.

ولاحظ شياباريلي المناطق المظلمة، التي يفترض أنها البحار، والتي تربطها بمزايا خطية بطول مئات الكيلومترات، يطلق عليها "القنوات".