مسؤول سعودي رفيع يكشف : عن حل في اليمن توافقت عليه كافة الأطراف الإقليمية والدولية عدا الحوثيين

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودية، الدكتور/ عبد الله المغلوث، إنه لا بديل عن الحل السياسي في اليمن.
وذكر- في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية- أن هذا مبدأ متفق عليه من قبل كافة الأطراف الإقليمية والدولية، عدا الحوثيين، الذين يؤيدون استمرار الوضع الراهن لتحقيق أهداف إيران في المنطقة.
وأوضح المغلوث، أن الخروقات الحوثية المستمرة لوقف إطلاق النار، والإصرار على عدم الانسحاب من الحديدة وتسليمها لطاقم خفر السواحل المعين من قبل الشرعية، تمثل في مجموعها تعنتاً واضحاً من قبل الانقلابيين، بعدم قبول اتفاق السويد، حيث إنها مستفيدة من إطالة عمر الأزمة.