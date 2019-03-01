اللواء أمين العكيمي يعزي وزير الدفاع

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بعث محافظ محافظة الجوف اللواء / امين علي العكيمي برقية عزاء ومواساة إلى وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي في وفاة والده الشيخ/ علي أحمد صلاح المقدشي رحمة الله تغشاه.
«نص البرقية»
( ياأيتها النفس المطمئنة ، إرجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنتي )
الأخ وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد علي المقدشي
ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل المغفور له بإذن الله علي أحمد المقدشي رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
وبهذا المصاب الجلل نشاطركم الحزن العميق ونعزيكم ونعزي أهله وذويه في وفاته سائلين المولى عز وجل ان يرحم الفقيد ويلهمكم وجميع اهله وذويه الصبر والسلوان،
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الأسيف
اللواء/ امين العكيمي
قائد محور الجوف محافظ المحافظة