مأرب : تكرم الطلاب الفائزين في مسابقات الملتقى العلمي

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اليوم الطلاب الفائزين في مسابقات الملتقى العلمي السنوي لطلاب الصف الثاني الثانوي التي نظمها المكتب بمشاركة 28 طالبا وطالبة يمثلون سبع مديريات في المحافظة .

تضمن الملتقى إجراء مسابقات علمية ومنهجية بين طلاب الصف الثاني الثانوي المتأهلين من المديريات للتنافس في المواد العلمية ًالرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء على مستوى المحافظة، حصدت فيه مديرية المدينة المركز الأول وجاءت مديرية حريب ،في المركز الثاني ومديرية مأرب الوادي في المركز الثالث.

وخلال الفعالية أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي اهتمام السلطة المحلية بقطاع التعليم ودعمها المستمر للأنشطة والفعاليات التربوية المختلفة بهدف تشجيع الطلاب وتحفيزهم على التنافس في عملية التحصيل العلمي وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم باعتبارهم يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل وهم الثروة الحقيقية للوطن وأمله الوحيد للنهوض بواقعه إلى الأفضل.

فيما أوضح مدير عام مكتب التربية الدكتور علي العباب أن الملتقى يسعى لإيجاد حراك طلابي سنوي يشجع الطلاب على التنافس فيما بينهم ويحفزهم على الاجتهاد والتميز وتكوين ألفة وتعارف فيما بينهم.

مشيرا إلى أن الملتقى يأتي تتويجا لمسابقات محلية أجريت على مستوى المديريات بمشاركة (55) مدرسة ثانوية في مديريات المدينة، حريب، الجوبة، جبل مراد، رغوان، مجزر ومأرب الوادي.