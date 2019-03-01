الحوثيون يقتحمون مناطق في الجنوب وقائد عسكري يروي التفاصيل ويكشف عن ”خيانات“

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف رئيس أركان محور إب العميد عبدالله مزاحم، اليوم الاثنين 25 مارس/آذار 2019م، عن ”خيانات“ سهلت لعناصر ميليشيا الحوثي السيطرة على قرى غرب مديرية قعطبة بالضالع (جنوبي اليمن).

وفي تصريح نقلته قناة ”يمن شباب“ قال العميد مزاحم: ”إن ما حدث في منطقة بيت الشوكي كان ناتج خيانة حدثت في نقيل حدة من قبل بعض القبائل لأسباب تافهة“، موضحا بالقول: "خانوا وابتاعوا بفلوس".

وأضاف "كانت المفاجأة أن هذه القبائل كانت لجهة الشرعية لكنهم خانوا الجيش هناك خيانة وبيع بعد تغيير العميد عبدالكريم الصيادي من قيادة اللواء30مدرع، ولم يكن الجيش موجود هناك ومن هناك تسرب الحوثي".

وتابع: ”لكن سنعالج الموضوع وسنتصدى للحوثيين، ولا يمكن أن نمشي حسب ما يتكلم عنه الإعلام“، مضيفا: ”المشايخ هم الذين أدخلوا الحوثيين إلى بيت الشوكي“.

وأوضح أن الليلة الماضية كانت المواجهات عنيفة في بيت الشوكي ووعزاب وجبل الشامي، مؤكدا أن الجيش طهر جبل الشامي وقتل عشرات الحوثيين، لافتا إلى أن الحوثيين في حالة مغامرة، وهذا بعيد عليهم.

وقال "الدعم وصل أمس، والباقي على الطريق، ونحن جاهزون ولن نترك الحوثي يتربع في بلادنا، بعد حرب أربع سنوات".

ومطلع الشهر الجاري صدر قرار جمهوري بتعيين العميد هادي العولقي قائد للواء 30 مدرع خلفا للعميد الصيادي عقب احتجاجات لأفراد وضباط اللواء الذين نصبوا خيام اعتصام للمطالبة برحيل الصيادي بتهمه الفساد وإقصاء القيادات الميدانية.

يشار إلى أن منطقة بيت الشوكي تقع غرب مركز مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، بالحدود مع مديرية النادرة التابعة لمحافظه إب (وسط اليمن).