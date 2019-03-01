أخطر ما قدمته «الإمارات» لمليشيات «أبو العباس» وتهديد حقيقي يتجاوز «إحراق تعز» تحقيق ملكي بمجزرة نيوزيلندا يطال الاستخبارات والشرطة اعتداء على مسجد بكاليفورنيا مع شعارات تؤيد هجوم المسجدين تحرك سعودي جديد في الجنوب يسحب البساط من الإمارات التي اثبتت فشلها الذريع مستجدات عاجلة : قطع أهم خط امداد للحوثي وطريق رابط بين الشمال والجنوب الطيران الامريكي يساند الحوثي ويقصف مواقع المقاومة وسقوط ضحايا فريق طبي سعودي ينقذ حياة مريض يمني اتفاق بين قائد التحالف والأمم المتحدة والتوقيع في الرياض على مذكرة تفاهم تخص اليمن السعودية تبحث مع المحافظ الجديد للبنك المركزي 4 ملفات مهمة وتكشف عن دعم بأكثر من 805 مليون دولار لأول مرة - الكشف بالارقام عن خسائر اليمن بسبب الحرب
كشفت الاحداث الأخيرة في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) عن تطور خطير يتعلق بجانب تسليح الجماعات الخارجة عن القانون وامتلاكها اسلحة نوعية فتاكة.
وشهدت احياء في تعز خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة اشتد ضرواتها السبت الماضي ،استخدمت فيها مليشيات ابو العباس صواريخ حرارية استهدفت الحملة الامنية التي كانت في مهمة ضبط مطلوبين امنيا تحميهم كتائب ابو العباس في المدينة القديمة.
ووثق مأرب برس شهادات سكان في احياء المدينة القديمة ، اكدوا ان الخارجين عن القانون اطلقوا صواريخ حرارية من وسط الاحياء السكنية.
كما ظهر القيادي في كتائب ابو العباس المدعو محمد نجيب في فيديو قصير وهو يهدد بإحراق تعز بالصواريخ الحراراية.
وقال في الفيديو المتدوال : "هاتوا الصواريخ ، اقسم بالله اليوم ساحرق تعز" وطلب من معاونيه احضار الصواريخ ليظهر احدهم حاملاً بعضا منها .
وحين تطرح التساؤلات حول مصدر تلك الاسلحة التي وصلت الجماعات المتمردة ؛ فإنه لا يمكن تجاهل تورط الامارات الداعم الرئيس لتلك الجماعات في تقديم الصواريخ لجماعة القيادي السلفي ابو العباس.
في هذا الصدد يقول عسكريون لموقع مأرب برس ان «وجود صواريخ حرارية لدى كتاىب ابوالعباس والجماعات المليشاوية التي وفر لها المأوى ، كشف عن حجم التسليح النوعي والخطير خارج اطار مؤسسات الدولة» .
والذي يشكل -بحسبهم- خطرا وربما كارثة ليس فقط على تعز ، بل يتجاوز تعز الى تهديد ممرات التجارة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب التي تقترب منها هذه الجماعات عبر مدينة تعز أو جبهة الكدحة التي يراد تحويلها مأوى آمن لها.