اعتداء على مسجد بكاليفورنيا مع شعارات تؤيد هجوم المسجدين

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة تحقق في حريق بمسجد جنوب ولاية كاليفورنيا على أنه "جريمة كراهية محتملة وحرق متعمد" بعدما أشار رسم غرافيتي إلى الهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا.

وقالت صحيفة سان دييغو تريبيون ووسائل إعلام أخرى إنه تم استدعاء الشرطة وعمال الإطفاء للمركز الإسلامي في إسكونديدو شمالي مدينة سان دييغو في حوالي الساعة 3:15 فجرا (1015 بتوقيت غرينتش) الأحد بسبب حريق أدى إلى تفحم جدار في المبنى.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الموجودين في المركز اشتموا رائحة دخان ورصدوا الحريق وأخمدوه قبل أن يصل عمال الإطفاء.

ولم يصب أحد. إلا أن الشرطة عثرت عند مدخل المسجد على غرافيتي يشير إلى الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 50 شخصا وتسبب في إصابة آخرين بجروح بالغة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية يوم 15 آذار/ مارس.

ولم تكشف الشرطة عن الكلمات التي تضمنها الغرافيتي، فيما ألغيت صلاة الفجر في المسجد حتى تتفقد سلطات إنفاذ القانون المكان.

وقال الضابط كريس ليك لصحيفة سان دييغو تريبيون ووسائل إعلام أخرى إن مادة كيميائية سريعة الاشتعال استُخدمت في ما يبدو لإشعال الحريق.

من جهته، قال المتحدث باسم الجالية المسلمة يوسف ميلر في إسكونديدو للصحيفة إن "من يرتادون المساجد في عموم المنطقة بحاجة لتوخي الحذر"، مضيفا أن "الجميع في حالة قلق. عندما ربطوه بما حدث في نيوزيلندا أثار هذا خوفا شديدا لدينا من إمكانية حدوث شيء غريب".