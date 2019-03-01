تحرك سعودي جديد في الجنوب يسحب البساط من الإمارات التي اثبتت فشلها الذريع

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بدأت المملكة العربية السعودية تحركا جديدا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) من خلال دعم الخدمات ومشاريع البنية التحتية.
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان محافظ عدن احمد سالم ربيع، بحث اليوم الاثنين ، مع السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر زيادة الدعم السعودي للمشاريع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن خاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات البنية التحتية.
وتجاهلت وكالة سبأ ذكر مكان اللقاء الذي انعقد في الرياض في مقر البرنامج السعودية للتنمية.
ويأتي التحرك السعودي هذا بعد فشل ذريع لدولة الامارات في انتشال عدن من الفوضى والاهمال وتردي الخدمات ، وتفرغها لدعم وانشاء الكيانات المليشاوية المسلحة.
وناقش الجانبان سير العمل باهم المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً بدعم من المملكة العربية السعودية سواء من خلال دعم الصندوق السعودي للتنمية او عبر دعم البرنامج السعودي لتنمية واعادة الاعمار في اليمن.
واشاد محافظ عدن بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن بشكل عام والعاصمة المؤقتة بشكل خاص.
كما ثمنً الدعم السعودي المقدم لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام وتوفير معدات واجهزة خاصة كمرحلة اولى ،وتوفير البنية التحتية لكلية الصيدلة بجامعة عدن وتقديم عدد من المعدات والسيارات لصندوق النظافة والتحسين.
من جانبه اكد السفير السعودي اهتمام بلاده بدعم مشاريع البنية التحتية وفق الاولوية التي تحددها السلطة المحلية والاهتمام باعادة الاعمار في اليمن.
ويقول مراقبون لمأرب برس ان من شأن هذا التحرك في مجال دعم الخدمات والبنى التحتية ،ان يعيد تموضع السعودية سياسيا في عدن وسحب البساط من الامارات المتحكمة في المشهد في عدن والجنوب عموما.