مستجدات عاجلة : قطع أهم خط امداد للحوثي وطريق رابط بين الشمال والجنوب

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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حققت قوات الجيش باسناد من المقاومة الشعبية اليوم الاثنين انتصارات كبيرة ونجحت في السيطرة على اهم الطرق التي تربط محافظة إب بالضالع (وسط وجنوب اليمن).

وقال مصدر ميداني لموقع مأرب برس ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على الخط العام الرابط بين مديريات قعطبة ودمت التابعة لمحافظة الضالع ومديرتي النادرة و السدة وتتبعان محافظة إب.

وقطعت القوات خط الإمداد عن عناصر المليشيات الإنقلابية التي تسللت من نقيل حده إلى بيت الشوكي وجبل الشامي في عزلة الاعشور مديرية قعطبة (شمال الضالع) ، وتمكنت من الوصول الى نقطة بيت العزاني والسيطرة عليها بعد الاشتباك مع أفرادها وإحراق احد الاطقم العسكرية.

وكانت المليشيات فتحت قبل ايام جبهة جديدة في منطقة العود بقعطبة، وحاولت الالتفاف على قوات الجيش في جبهة حمك ودمت بين (إب والضالع).

وعقب ذلك عزز الجيش بقوات من اللواء 30 مدرع ووحدات من القوات الخاصة ، ودفع بها الى المنطقة بعد ان وصلت مليشيات الحوثي الى قرية بيت الشوكي قادمة من جبل حدة الواقع في مديرية النادرة محافظة إب .

وتعرضت المنطقة لقصف حوثي عنيف اضطر بمئات الاسر الى النزوح.