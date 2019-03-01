عاجل : الطيران الامريكي يساند الحوثي ويقصف مواقع المقاومة وسقوط ضحايا

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شنت طائرة من دون طيار، اليوم الإثنين، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء
وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة أن الطيران الأمريكي شن عدة غارات أدت إحداها الى استشهاد خمسة من افراد المقاومة .
وحصل مأرب برس على اسماء الضحايا وهم : شماخ محمد سالم الفروي واحمد منصور الشنهوز وناصر صالح الفروي وعبدالغني الفروي ودبج السلماني وجرح آخرين .
كما أدت الغارات إلى تدمير مخزن للسلاح وطقماً عليه عيار 23 ، واستهدفت غارة للطيران الأمريكي المواطنين أثناء تشييعهم للشهداء إلى المقبرة ولا يزال الطيران يحلق في أجواء المنطقة.
يشار الى أن الغارات الأمريكية بطائرات الدرونز جاءت بعد يومين من تمكن ابطال جبهة الحازمية من دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه مديرية الصومعة بمشاركة فاعلة من طيران التحالف أدى إلى مصرع 8 من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادات وجرح اخرين ومن بين الصرعى القيادي الحوثي ابوعيسى حسين الشريف الذي عينته الميليشيات مديراً لأمن محافظة شبوة ومشرفا لبيحان ثم مشرفا لمواقع الحوثيين في مديرية الصومعة.