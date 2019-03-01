فريق طبي سعودي ينقذ حياة مريض يمني

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجح فريق تطوعي سعودي في انتزاع ورم نادر أعاق قلب مريض يمني، كان مستقرا في البطين الأيمن ويتوقع توقف قلبها في أي لحظة.

واستطاع الفريق التابع لمنظمة البلسم الدولية اجراء تدخل جراحي عاجل انقذ حياة المريض اليمني، من خلال عملية قلب مفتوحة نفذها ضمن مخيماته التطوعية في مدينة المكلا بمحافطة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الدكتور عماد بخاري، ان المريض كان يعاني من الآم شديدة في الصدر، واثبتت الفحوصات وجود ورم حميد في البطين الأيمن لقلبها يستلزم تدخل جراحي، سريع فتم على الفور إجراء العملية لإنقاذه، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وأوضح، أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة التي تؤثر على حياة المريض وتتسبب له بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم إزالتها بشكل دقيق وعاجل.

ومن المتوقع ان يجري الفريق الطبي السعودي، في زيارته الحالية لليمن والتي سبقتها زيارات متعددة واجراء عدد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، الكشف بالاشعة الصوتية على 265 مريضا يمنيا من كافة أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.