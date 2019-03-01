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اتفاق بين قائد التحالف والأمم المتحدة والتوقيع في الرياض على مذكرة تفاهم تخص اليمن

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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وقع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، اليوم الاثنين،في الرياض ، مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة .

ووقع الامير فهد بن تركي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، مذكرة تفاهم لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن. 

وقال قائد القوات المشتركة للتحالف بحسب مانشرته وكالة الانباء السعودية(واس) بأن مذكرة التفاهم بين قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة، تعنى بجوانب إنسانية نبيلة.

واكد أن الجانبين سيعملان وفق المذكرة بما يعزز الأهداف تجاه حماية الأطفال.

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